Gegnercheck Lichtenberg 47 - körperlich und eingespielt

Nach dem 2:2 gegen TeBe , dem späten Ausgleich, musste ZFC-Coach Koray Gökkurt die Köpfe der Mannschaft ein wenig frei bekommen. "Das haben wir hauptsächlich in der Donnerstag-Einheit gemacht. So ein spätes Tor fühlt sich immer wie eine Niederlage an. Ich denke aber, die Jungs konnten wir wieder gut aufrichten“, erklärt der Coach. So richtig zufrieden sein konnten die Meuselwitzer vor allem nicht mit der Art und Weise, wie man Fußball spielte, oder es versuchte. Das soll sich am Samstag in Lichtenberg ändern. Gökkurt weiß, worauf es gegen diese robuste Berliner Mannschaft ankommen wird: "Wir brauchen viel Mentalität. Im Pressing und im Spielaufbau benötigen wir, zwei, drei Ideen mehr als zuletzt."

Der SV Lichtenberg 47 ist mit vier Punkten in die Saison gestartet, holte in Cottbus einen Dreier, verlor gegen Altglienicke und TeBe Berlin knapp und erkämpfte am Dienstag ein Remis gegen die BSG Chemie Leipzig. Was auffällig ist: Die Berliner kassierten bereits zwei Platzverweise – Chrisitan Gawe wird nach seiner Sperre am Samstag wieder auflaufen – und 13 Gelbe Karten. Innenverteidiger Jonas Schmidt holte sich in vier Spielen bereits vier Gelbe ab, ihm droht eine Sperre. "Sie spielen sehr körperlich, haben aber vorn auch Qualität, sind eingespielt und technisch versiert, wie alle Berliner Mannschaften", so Gökkurt. Vor dem Spiel gegen den ZFC hat Trainer Uwe Lehmann noch zwei Wackelkandidaten. David Hollwitz und Sebastian Reiniger sind angeschlagen. Konstanz gibt es auch auf der Position des Trainers. Lehmann ist seit 14 Jahren in Lichtenberg, erst als Spieler und seit sieben Jahren als Trainer.