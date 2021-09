Zurück zum Sportlichen: Lok und TeBe erwartet ein heißer Herbst mit Englischen Wochen am Fließband. Für die Berliner ist es das dritte Spiel in acht Tagen, für die Leipziger das zweite innerhalb von vier Tagen. Für beide Teams gilt es jetzt, schnell in den Rhythmus zu kommen und zu punkten.



Will Lok noch die Tabellenspitze angreifen, ist ein Heimsieg Pflicht. Beim mageren 1:1 am Sonntag gegen den FC Eilenburg wurden wertvolle Zähler liegen gelassen. Trainer Almedin Civa haderte vor allem mit der Chancenverwertung. Erst Joker Djamal Ziane traf für die Blau-Gelben. Er dürfte gegen TeBe in die Startelf rotieren. Ansonsten hat Civa, der mit dem Spiel seiner Elf nicht unzufrieden war, nicht all zu viel Grund zum Wechseln. "Wir haben sehr viele Sachen gut gemacht. Das Problem war nur, dass wir den Gegner nicht bestrafen und dann ist man schockiert und frustriert, wenn man kurz vor Schluss das Gegentor kassiert", so Civa.