Gegnercheck Lok Leipzig - ZFC Meuselwitz

Der ZFC Meuselwitz galt lange Zeit nicht eben als der Lieblingsgegner des 1. FC Lok Leipzig. Nur einmal setzte sich Lok in sechs Heimspielen durch und das zum ersten Mal in der vergangenen Saison beim 3:0 am 1. Spieltag. Insgesamt gab es in 13 Spielen gegeneinander nur zwei Lok-Siege, diese aber in den letzten beiden Partien. Das Hinspiel auf der Glaserkuppe gewann Leipzig äußerst glücklich durch ein spätes Tor von Patrick Wolf mit 1:0.