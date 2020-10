Für den CFC gilt es vor allem (aber nicht nur), Becker in Schach zu halten. Denn insgesamt waren schon neun FSV-Akteure an Toren beteiligt. Für einen Liga-Neuling und so einem frühen Zeitpunkt ist das ein ordentlicher Wert. Dazu erwartet der Chemnitzer Coach Daniel Berlinski "einen defensiv sehr kompakten Gegner". Es könnte also angesichts des nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzenden Drittliga-Absteigers eine zähe Angelegenheit werden, ein typisches Geduldsspiel.