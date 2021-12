Bei den Luckenwaldern werden beim Auftritt in Eilenburg definitiv zwei wichtige Spieler fehlen. Torwart André Thoms verletzte sich im Cottbus-Spiel nach einem Zusammenprall in der Anfangsphase schwer am Kopf und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Er wurde durch Konstantin Filatow ersetzt, der wohl auch in Eilenburg den Luckenwalder Kasten hüten wird. Zudem sah Mittelfeldspieler Christian Flath, er und Daniel Becker trafen bisher fünfmal für den FSV, in der Cottbus-Partie nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte.