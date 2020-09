Am vergangenen Spieltag holten die Luckenwalder zu Hause, unter Flutlicht, einen verdienten Punkt gegen den Berliner AK. Das 1:1-Unentschieden war der erste Punktgewinn in einem Duell mit dem BAK, sodass sich Kistenmacher nach Spielende dementsprechend zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft zeigte. Die Voraussetzungen, dies auch am Samstag im Paradies zu wiederholen sind also geschaffen und die Gäste werden hochmotiviert anreisen, um dem FCC das Leben so schwer wie möglich zu machen.