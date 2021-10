Mit diesem Erfolgsrezept will der FSV seiner jungen Erfolgsgeschichte am Samstag ein weiteres Kapitel hinzufügen. Es winkt gar der Sprung auf Tabellenplatz zwei, auch wenn man in der 20.000-Einwohner-Stadt in Teltow-Fläming auf dem Boden der Tatsachen bleibt. "Unser Ziel ist erreicht, wenn der Klassenerhalt perfekt ist", mahnt Braune, der seit diesem Jahr das Traineramt innehat. Gegen den ersten Punktgewinn bzw. den ersten Treffer gegen den Angstgegner aus Jena hat in Luckenwalde aber mit Sicherheit niemand etwas einzuwenden.