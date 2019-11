Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga will der MSV Duisburg sofort wieder aufsteigen. Der bisherige Saisonverlauf ist geglückt, die Mannschaft steht nach 16 Spieltagen an der Tabellenspitze und hat aktuell sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf dem der Hallesche FC rangiert. Es ist also ein Kräftemessen um den Aufstieg.