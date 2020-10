Sicher ist nur Folgendes: Am Sonntag um kurz vor 13:30 Uhr wird sich Ingo Kahlisch im Stadion Vogelgesang zum 834. Mal auf den Weg zur Bank von Optik Rathenow begeben. Der 64-Jährige trainiert die Rathenower seit 1989, damals noch unter dem Namen BSG Motor Rathenow, und ist damit wohl der einzige verbliebene Übungsleiter ein- und derselben Mannschaft aus DDR-Zeiten. So weit, so bekannt.