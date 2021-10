Seit 1989 steht Ingo Kahlisch an der Seitenlinie der Optiker. (Archiv)

Seit 1989 steht Ingo Kahlisch an der Seitenlinie der Optiker. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Ein Sieg bisher, neun Punkte und Platz 16 – der Saisonverlauf beim FSV Optik Rathenow verläuft bisher nicht gerade optimal. Die Spezialität der Optiker sind Remis-Spiel, bisher sechs an der Zahl. Damit tritt die Mannschaft von Dauer-Trainer Ingo Kahlisch eher auf der Stelle, was sich am Sonnabend gegen den Chemnitzer FC möglichst ändern soll.