Die ersten beide Spiele des Jahres gegen Berliner Mannschaften (0:3 bei Altglienicke und 0:2 gegen Hertha II) gingen für das Team von Trainerlegende Ingo Kahlisch ebenso verloren wie das nachfolgende Match gegen Lok Leipzig (1:3). Dazwischen hätte noch die Partie bei Rot-Weiß Erfurt angestanden, aber die Thüringer haben sich ja aus der Liga abgemeldet. Am vergangenen Spieltag schließlich folgte das ernüchternde 0:4 bei Energie Cottbus. "Es ist lange her, dass ich vor einem Spiel solche Bauchschmerzen hatte", sagte Kahlisch hinterher. Ohne fünf Stammspieler waren die Optiker beim Aufstiegsaspiranten ohne Chance.

Soll der dritte Abstieg aus der Regionalliga innerhalb von sechs Jahren vermieden werden, müssen sich die Rathenower noch etwas strecken. Aktuell stehen sie mit 17 Punkten als Tabellen-15. knapp unter dem Strich der virtuellen Absteiger. Allerdings kommt mit dem VfB ein unangenehmer Gegner ins Stadion Vogelgesang. In der Gesamtbilanz führen die Auerbacher, die aktuell in der Tabelle zwölf Punkte mehr als Optik aufweisen, mit fünf Siegen - Rathenow kommt auf drei. Eine klare Sache war zudem das Duell in der Hinrunde: Auerbach führte bereits nach 33 Minuten durch einen Hattrick von Marc-Philipp Zimmermann mit 3:0, am Ende hieß es 5:2.