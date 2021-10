Fußball | Regionalliga Gegnercheck Optik Rathenow: "Auerbach ist wichtiger als Jena"

15. Spieltag

Duell der Gegensätze am Samstag im Stadion Vogelgesang in Rathenow: Rathenow kämpft gegen den Abstieg, Jena will aufsteigen. Der Gastgeber aus dem Havelland hat gezeigt, dass er die Großen der Liga ärgern kann - gelingt das auch gegen Jena?