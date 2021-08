Geringer Marktwert - junge Mannschaft

Kahlisch versucht mit seinem jungen Team auch im vierten Jahr in Folge den Klassenerhalt in der Regionalliga zu erreichen. Und das wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Optik liegt in der Marktwerttabelle von transfermarkt.de auf dem vierletzten Platz, die Mannschaft besteht vor allem aus jungen Kickern, von denen kaum jemand mal höherklassig gespielt hat.

Kahlisch: "Am ende zählt die Tabelle, nicht am Anfang"

Über die engen Leistungsgrenzen seiner Mannschaft ist sich der 65-jährige Kahlisch bewusst. Von daher ist die Kritik an seiner Mannschaft nicht durchgehend so vernichtend wie bei den Eingangs-Beispielen. Nach der 0:3-Niederlage gegen Lok Leipzig sagte der Coach: "Wir sind im Neuaufbau, haben eine junge Mannschaft zusammen und brauchen Zeit." Auch nach der Niederlage von Halberstadt ordnete Kahlisch auf der Website des Vereins ein: "Wir machen keine Panik, sondern weiter. Am Ende zählt die Tabelle, nicht am Anfang." Kahlisch: "Wir machen keine Panik, sondern weiter." Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Lok-Trainer Civa: "Junge Mannschaft mit schnellen Spielern"

Seine Mannschaft, so Kahlisch nach dem Halberstadt-Spiel brauche mal eine Belohnung. So, wie zum Saisonauftakt, als gegen Altglienicke ein 1:1 gelang und Kahlisch den Teamgeist lobte. Lob kommt auch vom Gegner. Lok Leipzigs Almedin Civa etwa sagte: "Rathenow hat eine junge Mannschaft mit vielen schnellen Spielern, die oft mit langen Bällen in die Tiefe geschickt werden."

Belohnung gegen Meuselwitz?

Die nächste Chance auf eine Belohnung kommt für Rathenow am Mittwoch (18.08.2021), wenn der bisher enttäuschende ZFC Meuselwitz ins Havelland kommt. Die Thüringer sind mit bisher nur einem Sieg in die Saison gestartet und derzeit Tabellen-16.



Manko beim ZFC Meuselwitz ist die Chancenverwertung. Und das Manko der Rathenower? Gegen tief stehende Gegner hat Optik so seine Probleme. "Wir sind derzeit nicht in der Lage, sieben oder acht Mann, die verteidigen, auszuspielen", so Kahlisch. Und: "Wir müssen unser Umkehrspiel ausbauen und unsere Chancen besser nutzen."