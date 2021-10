Was darf man da für ein Spiel erwarten? Optik präsentierte sich zuletzt gegen die größeren Klubs vom BFC Dynamo (1:1), Chemnitzer FC (1:2) und eben aus Jena (1:3) konterstark. Der VfB offenbarte die Absicherung gerade bei eigenen Standardsituationen Schwächen. Das Verhalten hier dürfte entscheidend werden. Weil beide Teams wohl einen defensiven Abnutzungskampf anpeilen werden, dürften Ecken und Freistöße in der Offensive aber auch besondere Chancen für einfache Tore bieten. Feststeht: Wer in Front geht, wird wohl kaum noch verlieren. Wichtig: Den Gästen gelang noch kein Auswärtssieg, dafür holten sie schon vier Unentschieden in der Fremde.