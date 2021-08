Fußball | Regionalliga SV Lichtenberg 47 – Kampf um den Klassenerhalt

6. Spieltag

Am Dienstag (17.08.2021, 19.00 Uhr) gastiert der SV Lichtenberg 47 bei der BSG Chemie Leipzig. Für die Berliner ist es bereits die dritte Saison in Folge in der Regionalliga Nordost. Das klare Saisonziel lautet auch in diesem Jahr wieder Klassenerhalt.