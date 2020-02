Die "große Zeit" des TSV 1860 liegt etwa 20 Jahre zurück. 1992 bis 2001 agierte Werner "Beinhart" Lorant an der Seitenlinie der Löwen. Es folgten überaus erfolgreiche Jahre. Zweimal stieg Lorant mit seinem Team auf. In der ersten Liga etablierten sich die Löwen und konnten 1999/2000 sogar auf Rang vier abschließen, der zur Champions League-Qualifikation berechtigte. Dort schied man jedoch gegen den englischen Vertreter aus Leeds aus. 2004 erfolgte dann der Abstieg aus dem Oberhaus. Bis 2017 hielten sich die "Löwen" in der 2. Bundesliga. Nach finanziellen Problemen und Unstimmigkeiten mit Investor Hasan Ismaik stand 2017 der bittere Gang in Liga vier zu Buche. Trainer Daniel Bierofka blieb - und formte eine Mannschaft, die sofort um den Aufstieg spielte. Mit Erfolg: Im Sommer 2018 setzte man sich in der Aufstiegsrelegation gegen Saarbrücken durch und feierte anschließend den Klassenerhalt. Aktuell steht der Klub im grauen Mittelfeld der 3. Liga auf Rang neun.