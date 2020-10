Gegnercheck: SV Babelsberg - die Unberechenbaren

Predrag Uzelac ist seit Januar Trainer bei Regionalligist SV Babelsberg 03. Der 54-jährige Kroate hat Vertrag bis 2022, hat in der Sommerpause vornehmlich junge Spieler geholt. Die abgebrochene Saison beendete Babelsberg mit 17 Punkten auf dem 16. Platz, auch in dieser Spielzeit wird es wohl wieder eher ein Kampf gegen den Abstieg, auch mit Blick auf die bis zu vier Absteiger. kein Wunder allerdings, bei einem im Vergleich zu anderen Regionalligisten eher überschaubarem Etat.

Bester Torschütze bei den Babelsbergern ist – natürlich – Daniel Frahn. Der verlorene Sohn – er kam in der Winterpause zurück - erzielte vier Tore, traf auch zuletzt beim Landespokalerfolg in Oranienburg (4:1). Ein Offensivfeuerwerk brennt der SVB bisher nicht ab. In neun Spielen gab es zehn eigenen Treffern zehn Punkte sprangen heraus. Die Leistungen sind unterschiedlich, reichen von einem starken 1:1 bei Altglienicke, bis zu einem 0:3 in Lichtenberg am letzten Spieltag. Allerdings hatten die Babelsberger zuletzt auch mit argen Verletzungssorgen zu kämpfen. Robin Müller kehrt nach seiner gelb-Roten Karte gegen TeBe Berlin zurück.