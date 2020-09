Englische Woche in der Regionalliga: Der SV Babelsberg erwartet am Mittwoch Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC. Beide Mannschaften holten am vergangenen Spieltag ihren ersten Saisondreier: Die Nulldreier gewannen in Bischofswerda mit 2:1, Chemnitz besiegte zuhause Halberstadt 1:0. In der Tabelle rangiert die Mannschaft von Trainer Predrag Uzelac auf dem zehnten Rang und hat mit vier Zählern ein Pünktchen mehr auf dem Konto als Gegner CFC (Rang 14). Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams in der Regionalliga gab es in der Saison 2018/19. Beide Duelle endeten unentschieden (1:1, 0:0).