Das Brandenburg-Derby war in den vergangenen Jahren keine Partie zum Spaßhaben für den SV Babelsberg. Vor dem Regionalliga-Duell am Sonntag (13:30 Uhr) ist die Bilanz zwischen den beiden bemerkenswert.

In den sieben Aufeinandertreffen nach der Wende gewann der SVB nur einmal: Im April 2017 in der Regionalliga 2:1. Ansonsten mussten die Potsdamer sechs Niederlagen einstecken. Zuletzt gleich drei Mal ein 0:1.

Aus den Startlöchern in dieser Saison kamen beide nur äußerst dürftig: Es gab nur jeweils einen Sieg aus fünf Partien. Da Cottbus den Rest verlor, sind die Lausitzer sensationell nur Vorletzter - und stellte am Montag mit Dirk Lottner einen neuen Trainer vor. Der Kölner hatte zuletzt Südwest-Regionalligist Saarbrücken trainiert, dort den Aufstieg zwar verpasst, aber dennoch in dreieinhalb Jahren gute Arbeit geleistet.