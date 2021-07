Fußball | Regionalliga Nordost Gegnercheck SV Babelsberg: Ehemaligem Zweitligisten droht schwierige Saison

2. Spieltag

Bereits in den vergangenen Jahren lief es nicht rund beim SV Babelsberg. Nun haben die 03er im Sommer auch noch einige Leistungsträger verloren - und den Saisonauftakt in den Sand gesetzt. Keine guten Aussichten vor dem Duell mit dem Chemnitzer FC am Dienstag (ab 19 Uhr im Livestream und Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de).