Elf Tore in 16 Spielen. Daniel Frahn erlebt in dieser Saison beim SV Babelsberg seinen zweiten Frühling. Der 34-Jährige führt die Torjägerliste in der Regionalliga Nordost gemeinsam mit Christian Beck an. "Beckus" ist nur ein Jahr jünger, spielt und trifft seit dieser Saison für den BFC Dynamo.

Einige Kilometer entfernt schuftet Frahn auf dem Trainingsplatz der Babelsberger. Normalerweise. In den letzten Tagen lag er eher auf der Matte bei den Physiotherapeuten. Frahn zwickt es. "Die Wade hat wieder zugemacht", erklärte SVB-Trainer Jörg Buder die frühe Auswechslung seines Knipsers beim 0:2 gegen Energie Cottbus. Allein auf das Aus seines Torjägers wollte Buder die Niederlage aber nicht schieben. Sein Team habe in einem typischen Unentschiedenspiel die entscheidenden Fehler gemacht.

Babelsberg wird für RB fast zur Stolperfalle

Viele Pannen unterliefen den Filmstädtern in diesem Jahr noch nicht. Babelsberg ist eine der großen Überraschungen und ein Pokalschreck. In der ersten Runde im DFB-Pokal kegelte der Viertligist den Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth aus dem Wettbewerb. Die Entscheidung fiel zwar erst im Elfmeterschießen (5:4), aber das wäre um ein Haar gar nicht erst nötig gewesen, denn Babelsberg hatte schon bis zur 85. Minute mit 2:1 geführt. In der zweiten Runde forderte Babelsberg Frahns Ex-Klub RB Leipzig heraus. Der Champions-League-Teilnehmer quälte sich mit einem 1:0-Erfolg in die dritte Runde. Hatten in dieser Saison schon viel Grund zum Feiern: Die Kicker des SV Babelsberg. Bildrechte: imago images/Zink

Babelsberg immer für Überraschungen gut