In der Winterpause testeten die 47er vornehmlich gegen unterklassige Berliner Mannschaften. In diesen fünf Partien gab es zumeist klare Siege. Ein erster Härtetest war dann der Oberligist Inter Leipzig, gegen den zum Abschluss der Vorbereitung nur ein knappes 3:2 heraussprang. Danach wurde noch Rechtsaußen Benyas Junge-Abiol zu Liga-Konkurrent Germania Halberstadt abgegeben, während mit Alexander Wuthe ein früherer Spieler von Optik Rathenow und Union Fürstenwalde zum SV stieß.



In das Jahr 2020 starteten die Lichtenberger mit einem 1:4 beim Berliner AK, danach gab es beim 1:1 gegen den BFC Dynamo den ersten Punktgewinn. Der Bezirksderby war ein echtes Kampfspiel mit einer spannenden Schlussphase: Erst ging der BFC bereits in der Nachspielzeit durch einen von Ronny Garbuschewski verwandelten Elfmeter in Führung (90.+2), dann konnten die 47er zwei Minuten noch ausgleichen (90.+4). Im Hinspiel gegen Nordhausen schafften die Berliner übrigens den höchsten Sieg ihrer noch jungen Regionalligageschichte - gegen damals noch ambitionierte Nordhäuser.