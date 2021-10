Am Mittwoch (27. Oktober) steht für den VfB Auerbach die Nachholpartie vom 11. Spieltag (ursprünglich am 17. September) beim SV Lichtenberg 47 auf dem Programm. Anpfiff im Poststadion ist 19 Uhr. Für die Vogtländer war es damals die dritte Absage in Folge. Als Grund für die Verschiebung der Lichtenberg-Begegnung wurden vom Nordostdeutschen Fußballverband "angeordnete Quarantänemaßnahmen beim VfB Auerbach" genannt.