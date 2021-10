Die Ausbeute des SVL speist sich allerdings vor allem aus den Auftritten "Zuhause" im Poststadion in Moabit, wohin man wegen des fehlendes Flutlichts im eigenen Hans-Zoschke-Stadion noch ausweicht. Auswärts dagegen stehen sechs Niederlagen und nur ein Sieg zu Buche – der aber immerhin auch in Leipzig beim 1:0 bei Chemie . In der Regel waren die Partien ohnehin umkämpft. Lok-Coach Almedin Civa betrachtet den Gegner als gewachsenes, eingespieltes Team, das sich nicht so leicht beeindrucken lässt.

2019 freute sich Djamal Ziane (Mi.) mit den damaligen Mitspielern Matthias Steinborn (li.) und Paul Schinke Bildrechte: imago images / Beautiful Sports

Auch wegen Corona trafen die Samstagskontrahenten bislang erst zweimal aufeinander. Lok ist dabei noch ohne Sieg. Beide Male entwickelte sich Angreifer Djamal Ziane zu einem der Hauptdarsteller. Im November 2019 sorgte sein Doppelpack für ein 2:2 im Bruno-Plache-Stadion. Im Oktober 2020 flog er in Lichtenberg in der 28. Minute nach einem groben Foul vom Platz. Die Gäste glichen danach noch zum 1:1 aus, verloren am Ende aber in Unterzahl 2:3. Mit neun Treffern liegt Ziane in der Top Five der aktuellen Torjägerliste der Regionalliga.