Zuletzt unterlag Lichtenberg 47 in der Regionalliga Union Fürstenwalde. Coach Uwe Lehmann sprach hinterher von der "schlechtesten zweiten Halbzeit in dieser Saison". Zuvor war der SVL im Berliner Pokal durch ein 1:2 gegen den Ligakonkurrenten Tennis Borussia Berlin ausgeschieden.

In der Tabelle steht Lichtenberg nach zehn Spieltagen mit zwölf Punkten auf Platz 13. Dabei waren die Leistungen bisher sehr unkonstant. Auf das überraschende 2:1 bei Energie Cottbus folgte etwa am übernächsten Spieltag die Liga-Niederlage gegen TeBe Berlin (0:2). Gegen die mitteldeutschen Teams Chemie Leipzig, ZFC Meuselwitz und Germania Halberstadt gab es zudem nur Unentschieden.

In der Vorsaison trafen Lok und Lichtenberg erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Am 16. Spieltag trennten sich beide Teams 2:2: Djamal Ziane hatte je zweimal für die Leipziger getroffen (10./69.), dazwischen erzielten Sebastian Reiniger (17.) und Philipp Einsiedel (58.) die Tore für 47.