In der Vorsaison trafen beide Teams das erste Mal in Pflichtspielen aufeinander. Am ersten Spieltag siegte der Aufsteiger beim Regionalliga-Routinier mit 1:0 und sicherte sich somit die ersten Regionalliga-Zähler in der Vereinsgeschichte. Auch zum Beginn der Rückrunde setzten sich die 47er durch und gewannen zu Hause mit 2:1. Zwei Siege in zwei Spielen in der Regionalliga gelangen gegen keinen anderen Klub – mal schauen wie sich Lichtenberg am Mittwoch gegen den "Lieblingsgegner" schlägt.