In Halberstadt wurden in der Woche viele Gespräche geführt, es ging ordentlich zur Sache beim Training. Das Gute: Trainer Benjamin Duda darf in Ruhe weiterarbeiten. Trotz neun Spielen ohne Sieg. "Die ersten zwei Monate waren fantastisch, jetzt sind natürlich alle total unzufrieden. Aber es ist kein Weltuntergang. Vorher war ich ja auch nicht der Heilsbringer." Wichtig sei, dass es einen sehr guten Austausch mit der Vereinsführung gebe. "Es wird niemand panisch. Ruhig ist aber auch das falsche Wort, aber in kann in Ruhe arbeiten." Ob das nach dem ersten Pflichtspiel gegen Tasmania auch noch so sein wird, hängt sicher auch vom Auftreten der Halberstädter Mannschaft in Lichterfelde ab.