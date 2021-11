Wer den Aufsteiger aus Berlin mit der langen Tradition in dieser Saison in einem fremden Stadion gesehen hat, der hätte die Tasmania zum Abstiegskandidaten Nummer eins erklärt. Ein Tor, zwei Punkte in acht Spielen, dazu 25 Gegentore. Auf des Gegners Platz gibt es für das Team von Trainer Abu Ndjie wirklich nichts zu holen bisher. Dazu gehören auch noch derbe Niederlagen wie das 0:6 beim BFC Dynamo, das 0:5 beim FC Carl Zeiss Jena und dem 1. FC Lok Leipzig und das ganz schwache 0:3 bei Mitaufsteiger FC Eilenburg vor drei Wochen. Aber wenn die Berliner im eigenen Stadion auflaufen – obwohl das Stadion in Lichterfelde nicht die eigentliche Heimstätte ist – dann rappelt es. 14 der bisher 15 Punkte wurden geholt, sogar Energie Cottbus wurde mit 2:1 geschlagen.