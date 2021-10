Die Debüt-Saison für Tasmania nach dem erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga Nordost begann quasi optimal: Mit einem 2:0 gegen starke Babelsberger. Dieses Niveau konnte das Team von Trainer Abu Njie allerdings nicht halten und kassierte nach zwei 1:1 gegen die Berliner Lokalrivalen Lichtenberg und Hertha II einige üble Klatschen. So verlor man in Luckenwalde mit 0:4, beim BFC Dynamo mit 0:6 und in Jena mit 0:5.