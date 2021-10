Klare Pleiten und zwei Saisonsiege

Das war ganz am Anfang der Saison, beim 1:1 beim SV Lichtenberg. Danach gab es Klatschen wie ein 0:6 beim BFC Dynamo oder ein 0:5 in Jena, immerhin Spitzenteams. Überhaupt gelang dem Abbruch-Meister der NOFV-Oberliga Nord nach dem 2:0 zum Auftakt gegen Babelsberg nur noch ein Sieg in der Liga. Das 3:1 gegen Abstiegskandidat VfB Auerbach war insofern wichtig, weil Tasmania dadurch die letzten Ränge hinter sich lassen konnte.

Der einstige Bundesligist, der zuletzt wegen der Desaster-Saison von Schalke 04 wieder in aller Munde war, punktet zuhause ordenlich. So wie zuletzt beim 1:1 gegen Altglienicke und davor beim Last-Minute-3.3 gegen Fürstenwalde. Da lag man schon 2:0 vorne und jubelte dann doch über das 3:3 in der Nachspielzeit von Emre Demir. Der Türke erzielte alle drei Tore in diesem Spiel.

Kaiser schon in Meuselwitz

Daniel Kaiser Bildrechte: IMAGO / Matthias Koch

Er kommt nun auf fünf Treffer in fünf Partien. Häufiger auf dem Platz standen der ehemalige deutsche U17-Nationalspieler Damir Bektic (24) und das schwedische Mittelfeldtalent Kolja Oudenne (19). Zu den bekanntesten Akteuren zählt Daniel Kaiser,. Der 30-Jährige war 2016 für ein Jahr beim ZFC Meuselwitz, davor und danach trug er die Trikots der Stuttgarter Kickers und von Viktoria Berlin.

Brechler soll treffen wie in Lichtenberg