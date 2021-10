Wie schon in der Vorsaison, als der damalige Aufsteiger nach Anwendung der Quotientenregel auf Rang 16 einfuhr, ist auch diesmal wieder der Klassenerhalt das Ziel. Mit bislang 14 Punkten aus elf Spielen ist man auf Kurs. Nach Insolvenzen und dem Sturz in die sechstklassige Berlin-Liga hat sich der Verein berappelt.

Am Mittwoch gab es ein 1:3 beim ZFC Meuselwitz. Trainer Zschieche gab danach zu: "Die waren bissiger, die wollten das mehr. Letzte Wochen haben wir gut performt, heute war nicht unser Tag." Allzu groß fiel der Tadel aber nicht aus, denn das Dauerprogramm der vergangenen Wochen kann er dabei nicht vergessen: "Aber ich will meiner Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Wir haben auf so einem hohen Niveau Fußball gespielt, auch mental und von der Kraft her waren wir immer da. Die Meuselwitzer haben uns nicht auseinander gespielt. Wir haben jetzt schon wieder in drei Tagen das nächste Spiel. Das ist keine einfache Situation, aber wir werden weiterhin versuchen, das gut aufzufangen und zu regenerieren: Nächste Woche haben wir dann einmal keine englische Woche."