Fünf Spiele - ein Sieg, ein Unentschieden, drei Niederlagen, Platz 17. So die bisherige Bilanz vor dem Auswärtsspiel am Samstag (19.09.2020, ab 13.30 Uhr, im Ticker und der SpiO-App) beim VfB Auerbach. So weit, so erwartbar. Der einzige Sieg gelang im Berliner Duell gegen den SV Lichtenberg. Auf die anderen Partien lohnt sich ein genauerer Blick: Beim 2:2 in Meuselwitz steckte TeBe nach zweimaligem Rückstand nicht auf und wurde mit dem Ausgleich in der 90. Minute belohnt. Bei der Auftaktniederlage gegen Altglienicke (2:3) brachte ein Elfmeter in der Nachspielzeit die Borussen um den verdienten Punkt. Und gegen Tabellenführer Viktoria Berlin führten die Charlottenburger sogar, bevor sie sich knapp 1:2 geschlagen geben mussten. Ein Punktelieferant ist der Aufsteiger also nicht. Viktoria-Coach Benedetto Muzzicato warnte nach dem Sieg seines Teams bei TeBe sogar: "Hier werden noch viele andere Clubs Probleme bekommen, weil man merkt, dass eine Idee da ist."

Ein Sieg feierte TeBe bereits in dieser Saison. Bildrechte: imago images/Contrast