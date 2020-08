Zum Saisonauftakt letzte Woche ging diese Taktik über weite Strecken der Partie schon auf. Bei einem der Liga-Favoriten in Altglienicke zeigte TeBe eine sehr engagierte Leistung und verpasste eine Überraschung am Ende nur knapp. Nachdem man zweimal in Führung gegangen war, glich die VSG immer wieder aus und verwandelte erst in der 94. Minute per Elfmeter zum 3:2 Sieg.