Von allen 20 Teams bestritt der Regionalligarückkehrer in der allzu kurzen vergangenen Spielzeit die wenigsten Partien – ganz zehn, in denen das Team von Trainer Markus Zschiesche neun Punkte holte. Der Quotient hievte TeBe damit vor Halberstadt, Meuselwitz, Rathenow und Absteiger Bischofswerda auf Rang 16.



Und nun? "Für uns ist das Ziel wieder der Klassenerhalt", betonte Zschieche unlängst beim Fanabend. Seine Mannschaft müsse "in vielen Spielen an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit gehen, um zu punkten", so der 39-Jährige.