Das letzte Punktspiel von Tennis Borussia Berlin liegt mehr als drei Wochen zurück und fand am 31. Juli statt. Danach gab es Corona-Fälle im Umfeld des Vereins. Die Mannschaft musste in eine zehntägige Quarantäne und stieg erst am Mittwoch mit nahezu der gesamten Mannschaft in die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim FC Eilenburg ein. Es ist der erste Auftritt der West-Berliner in Nordsachsen.