Demnach dürften die Berliner auch mit einigem Selbstbewusstsein in die Partie gegen den FCC gehen, kam TeBe doch am vergangenen Spieltag mit einem 3:1-Erfolg im Gepäck aus Rathenow zurück. Auch die spielfreie Woche hat den Hauptstädtern nach der hohen Belastung in jüngster Vergangenheit mit Sicherheit gut getan. Immerhin geht es gegen einen FCC, der seit dem Katastrophenstart in die Saison momentan einen Lauf schiebt und seit Anfang August nur ein einziges Spiel verloren hat.