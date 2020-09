Der Aufsteiger überrascht mit frischem und mutigen Offensivfußball und hat schon den einen oder anderen Favoriten vor große Probleme stellen können. Lediglich die Punkteausbeute trübt die Freude ein wenig. Schon zweimal musste TeBe in der Nachspielzeit einen Gegentreffer hinnehmen und somit auf Punkte verzichten. Gegen Altglienicke kassierten die Hauptstädter in der 94. Minute den Treffer zum 2:3 und gingen am Ende leer aus. Am vergangenen Spieltag setzte es den bitteren 1:1 Ausgleichtreffer in Minute 92 und die Lila-Weißen fuhren mit einem anstatt mit drei Punkten aus Auerbach nach Hause.