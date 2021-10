Fußball | Regionalliga Gegnercheck Tennis Borussia Berlin: Nach Befreiungsschlag wieder in der Spur?

Hauptinhalt

8. Spieltag

Im zweiten Regionalliga-Jahr startete Tennis Borussia Berlin erst gut, doch verlor zuletzt dreimal in Folge. Darauf folgte ein wichtiger Sieg in Luckenwalde - der Auftrieb geben könnte für das Nachholspiel gegen Germania Halberstadt am Mittwoch (19 Uhr, Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de.