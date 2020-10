TeBe Berlin, da war doch was? Richtig. In den Bundesliga-Spielzeiten 1974/75 und 1976/77 spielte der Klub aus dem Berliner Westen im Fußball-Oberhaus. Und auch zum Ende des letzten Jahrtausends erlebte der Verein in der 2. Bundesliga eine erneute Blütephase, ehe es steil bis in die 6. Liga bergab ging. Seit dieser Saison spielen die Lila-Weißen nun wieder in der Regionalliga – und schlagen sich als Aufsteiger bisher ganz achtbar.