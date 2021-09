Für die Brandenburger ist es die sechste aufeinanderfolgende Saison in der Regionalliga Nordost. Die läuft bisher alles andere als rund. Seit dem erfolgreichen 4:2 Saisonauftakt gegen den VfB Auerbach wartet die Mannschaft von Andreas Langer nun auf einen Sieg. Aus den restlichen acht Spielen konnte man nur zwei Punkte holen. Unter dem Strich stehen also fünf Niederlagen und zwei Unentschieden. Dabei zeigt sich die Mannschaft vor Allem in der Hintermannschaft anfällig. 24 Gegentore fing man sich an den ersten acht Spieltagen. Damit stellt man gemeinsam mit den Auerbachern die schwächste Defensive der Liga. Zu Null konnten die Fürstenwalder in der laufenden Spielzeit noch nicht spielen.

Bildrechte: imago images/Joachim Sielski