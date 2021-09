Nun strotzt der ZFC Meuselwitz auch nicht gerade vor Selbstvertrauen, doch nach sechs Ligapleiten in Folge gelang in Auerbach ein 1:0-Erfolg. Auch das Landespokalspiel in Borsch wurde 3:1 gewonnen. Dagegen kassierte Fürstenwalde letztes Wochenende im Brandenburg-Pokal eine 0:3-Schlappe gegen Optik Rathenow und wartet nun schon seit Ende Juli auf einen Sieg.

Ein Blick auf die Bilanz der Duelle beider Teams zeigt, dass man bisher am liebsten Unentschieden spielte. In neun Spielen gab es sechs Remis, nur einmal konnte der ZFC gewinnen, am 24. März 2019 in Fürstenwalde. Bei den letzten drei Duellen gab es keinen Sieger. Das letzte Spiel in Fürstenwalde war spektakulär: Am 8. Dezember 2019 gab es ein 3:3. Dabei fielen drei Tore in den letzten drei Minuten, Meuselwitz konnte eine zweimalige Führung nicht durchbringen.