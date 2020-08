Der Ort Fürstenwalde ist deutschlandweit wohl eher Indie-Poppern als Fußballfans bekannt. Die Berliner Band "Von Wegen Lisbeth" widmete dem kleinen Brandenburger Städtchen und seinen 30.000 Einwohnern einst eine Zeile in ihrem Lied "Meine Kneipe": "Hass deinen Bruder / Lieb die AfD / Zieh doch nach Brooklyn / Oder Fürstenwalde Spree".

Wie nett ist das gemeint gegenüber dem Ort? Man könnte zumindest eine Gleichgültigkeit gegenüber der Provinz vermuten, in die sich der Adressat des Liedes doch lieber verziehen solle. Hauptsache, er bringt seine neuen Freunde nie wieder mit in die Kneipe - so die Botschaft des Stücks.

Sollten die unerwünschten Kneipenbesucher mittlerweile tatsächlich in Fürstenwalde wohnen, sei ihnen gesagt: Es lohnt sich ein Besuch des örtlichen Fußballstadions, wo der FSV Union Fürstenwalde regelmäßig für Furore sorgt. Genau wie die Stadt selbst war auch der Verein nie ein großer Name in der Regionalliga Nordost, doch sorgt regelmäßig für Überraschungen und ist zu erstaunlichen Leistungen imstande.

Die wegen der Corona-Pandemie abgebrochene letzte Saison beendete die Mannschaft von Trainer Matthias Maucksch mit 40 Punkten auf dem vierten (!) Tabellenplatz - noch vor der so offensivstarken zweiten Mannschaft von Hertha BSC, die in der zweiten Saisonhälfte etwas abbaute. Besonders in den acht Spielen der Rückrunde trumpfte Fürstenwalde auf, gewann fünf davon und verlor keine einzige - beste Rückrundenmannschaft.

Zwar ging der Saisonauftakt daneben, Fürstenwalde verlor beim Berliner AK mit 2:3. Doch beim Landespokal-Finale am Samstag gegen den SV Babelsberg 03 zeigte die Maucksch-Elf ihre ganze Klasse und wies die Potsdamer mit 2:1 in die Schranken. Nun treffen die Brandenburger in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals (11. - 14. September) auf den Bundesligisten VfL Wolfsburg.