Zuletzt kassierte Union die besagte 1:6-Packung in der Lausitz. Vor allem in den ersten 20 Minuten war Fürstenwalde überfordert und bekam den benötigten Mut nicht auf den Cottbuser Rasen. Noch dazu verletzte sich Torhüter Elian Clasen beim ersten Gegentreffer so sehr, dass er durch Jean-Marie Plath ersetzt werden musste. Der 19-Jährige agierte kurz darauf unglücklich, sodass Energie mit dem 2:0 früh eine Vorentscheidung herbeiführen konnte.