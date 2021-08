Immerhin konnten die Brandenburger am Sonnabend einen Achtungserfolg landen. Gegen den Staffelfavoriten VSG Altglienicke erkämpfte man sich ein 3:3, dabei traf Emeka Oduah doppelt. Der 19-jährige Neuzugang vom BAK scheint ein echter Volltreffer zu sein, in bisher fünf Saisonspielen war er schon viermal erfolgreich.

In der Bilanz der beiden Teams führen die Leipziger klar. Bei sieben bisherigen Duellen siegten sie viermal, dazu gab es drei Remis. Eines davon war das 2:2 in der Vorsaison. In der Spielzeit 2018/19 setzte sich die "Loksche" sogar mal mit 5:0 gegen Fürstenwalde durch.