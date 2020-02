Tatsächlich gelang gegen Meuselwitz etwa noch der Ausgleich in der dritten Minute der Nachspielzeit. Davor müssen die Bischofswerdaer gewarnt sein - ebenso wie vor den beiden Toptorjägern: dem früheren Erfurter Geurts (zehn Tore) und dem früheren Chemnitzer Kimmo Hovi (neun Tore). Insgesamt ist der Union-Kader aber sehr ausgeglichen, es konnten sich schon Spieler in die Torschützenliste eintragen. Inklusive Keeper David Richter (!), der gegen Viktoria Berlin (natürlich) in der Nachspielzeit zum 2:2 traf.





Die Bilanz zwischen beiden Teams ist recht ausgeglichen. In der Vorsaison gab es die ersten beiden Duelle: In der Hinrunde gewann Fürstenwalde 2:1 in Bischofswerda, in der Rückrunde dann der BFV 2:0 bei Union. In dieer Spielzeit setzte sich der FSV dann mit 3:0 in "Schiebock" durch. Die Tore schossen Hovi (2) und Geurts. Bei einem weiteren Erfolg gegen Bischofswerda wäre sogar die Tabellenspitze noch einmal im Blick, denn dann könnten es nur noch sieben Punkte bis Platz eins sein.