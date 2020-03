Gegnercheck VfB Auerbach - ZFC Meuselwitz

Meuselwitz und die Auswärtsschwäche

Die Meuselwitzer haben zuletzt gegen die vier Topteams der Liga gespielt und bis auf eine Halbzeit bei Hertha BSC II immer überzeugt. In den beiden Heimspielen gegen den VSG Altglienicke (2:1) und Energie Cottbus (1:1) belohnte man sich, bei Hertha (0:2) und dem 1. FC Lok Leipzig (2:4). Überhaupt gelingt es den Meuselwitzern auswärts nur selten Punkte einzufahren. Acht Punkte in elf Spielen, dabei nur der Sieg bei der BSG Chemie Leipzig. Mit 25 Punkten steht der Verein aber dort, wo er sich selbst sieht, im Mittelfeld der Liga.

Auerbach mit guter Saisonbilanz

Der VfB Auerbach holte auswärts schon drei Siege (bei Halberstadt, Hertha und Cottbus), in der heimischen Arena kommen noch einmal 19 Punkte in zehn Spielen hinzu. Macht 29 Zähler, eine sehr gute Bilanz auch für Trainer Sven Köhler. Zuletzt sorgte sein Team für Aufsehen, als es auch Zuhause gegen Energie Cottbus (3:2) gewinnen konnte. Das 0:1 in Rathenow von vergangener Woche schmerzt aber dennoch und zeigt, dass man in dieser Liga nur bestehen kann, wenn man immer an die Grenze geht.

Bilanz spricht für die Gäste

Beide Teams kennen und schätzen sich. 25 Duelle gab es, zunächst in der Oberliga Süd, dann seit vielen Jahren auch in der Regionalliga Nordost. Die Bilanz spricht für den ZFC, der zwölf Spiele gewann und nur sieben verlor. In Auerbach holten die Ostthüringer bereits fünf Dreier, den letzten im Mai 2017 beim 2:1. Das Hinspiel war für den ZFC ein Befreiungsschlag – Meuselwitz siegte mit 5:1 – nachdem zuvor fünf Spiele – inklusiv dem Pokal-Aus in Nordhausen – verloren gegangen waren. Bildrechte: Katrin Tretbar

Die Knipser beider Teams

Auerbach ist auch Marc-Philipp Zimmemann, der Garant mit 16 erzielten Toren. Marcel Schlosser ist der Kapitän und Spielmacher, bereitete bisher acht Tore vor, erzielte aber auch schon fünf selbst. Die Meuselwitzer haben in Alexander Dartsch – neun Treffer – ihren besten Torschützen. Den eiskalten Knipser aber besitzt der ZFC nicht.

Trotz Regen und Corona-Angst - Spiel soll stattfinden

Ähnlich am VfB und dem ZFC ist: Es gibt jeweils so etwas wie einen umtriebigen Mann im Verein. In Meuselwitz ist es Hubert Wolf, Präsident seit mehr als 25 Jahren, in Auerbach Manager Volkhardt Kramer. Der kann sich gut an viele Duelle beider Teams erinnern. "Da ist immer was los. Es lohnt sich auf alle Fälle, vorbei zu kommen." Auerbach selbst hat sich eine Zuschauergrenze gegeben. "Mehr als 700 lassen wir nicht rein, mehr werden auch nicht erwartet.“ Stand Donnerstag wird die Partie trotz des großen Regens am Mittwoch auch stattfinden. "Es ist erstaunlich, wie der Rasen das weggesteckt hat. Es spricht nichts gegen eine Austragung."