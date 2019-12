Gegnercheck: Viktoria Berlin

Am ersten Spieltag der Rückrunde trifft RWE auf den ältesten Fußballverein Berlins. Zum Saisonauftakt siegte die Viktoria durch Tore von McMoordy Hüther (54.) und Rudolf Ndualu (76.) mit 2:0. Es war das bisher dritte Duell der beiden Klubs, in der Vorsaison gewannen die Thüringer am 13. Spieltag mit 1:0 (0:0) in Berlin, am 30. Spieltag gab es dann ein 2:2 in Erfurt.