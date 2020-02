Gegnercheck Viktoria Berlin

Dass die Berliner mit einer schlagkräftigen Mannschaft überhaupt noch so gut in der Regionalliga Nordost stehen, hat einen Grund. Nach der Insolvenz im Dezember 2018 - ein chinesischer Großinvestor stellte in Aussicht gestellte Zahlungen ein - engagierte sich mit Tomislav Karajica ein neuer Investor, der bereits Hauptgesellschafter bei den Hamburg Towers ist und dem der österreichische Zweitligist Austria Klagenfurt gehört. Ohne sein Geld hätte Viktoria im Januar 2019 den Spielbetrieb einstellen müssen. Nach einem Jahr – im Dezember 2019 – wurde das Insolvenzverfahren offiziell aufgehoben. Die Erste wurde ebenso wie die U19, U17 und die Erste Frauen in eine Betriebs-GmbH ausgegliedert.