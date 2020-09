Wenn die BSG Chemie Leipzig am Samstag (26. September, Anstoß 13:30 Uhr) beim FC Viktoria 1898 Berlin ihren Gastauftritt hat, steht den Leutzschern eine ganz knifflige Aufgabe bevor. Die "Himmelblaue Familie" aus Lichterfelde mischt derzeit die Liga auf und steht nach sieben Spielen mit der makellosen Bilanz von 21 Punkten (15:4 Tore) souverän an der Spitze der Nordost-Staffel. Cheftrainer Benedetto Muzzicato leitet seit Sommer 2019 die Geschicke der Berliner und hat aus den Viktoria-Kickern eine verschworene Truppe geformt.

So stand bei Jenas Coach Dirk Kunert, der zuvor den Berliner AK trainierte, sein alter Schützling Enes Küc ganz oben auf der FCC-Wunschliste. Küc entschied sich aber nicht für Jena, sondern heuerte am Montag (21. September) bei Viktoria Berlin an. Bereits am Mittwoch (23. September) hatte er im neuen Dress seine erste Bewährungsprobe und wurde beim 3:0-Erfolg der Hauptstädter in Meuselwitz in der 59. Minute für den 1:0-Schützen Christopher Theisen eingewechselt. Und prompt traf der 23-jährige Offensivspieler vom Elfmeterpunkt zum 3:0-Endstand. Goalgetter der West-Berliner ist momentan der Finne Kimmo Hovi, der bereits vier Saison-Treffer erzielte. Gefolgt vom ehemaligen Nationalspieler von Aserbaidschan, Pardis Fardzhad-Azad, der bisher dreimal einnetzte.