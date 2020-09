Im Vergleich zur Vorsaison fällt natürlich die stark verbesserte Offensive der Berliner auf. Die Defensive war schon in der Spielzeit 2019/20 mit lediglich 17 Gegentoren in 21 Spielen überragend. Im Angriff aber hat Viktoria deutlich zugelegt. Nach acht Spieltagen stehen 18 eigene Treffer zu Buche. Zum Zeitpunkt des Abbruchs der Vorsaison waren es 20 Torerfolge.



Aktueller Toptorjäger im Team von Benedetto Muzzicato ist der Finne Kimmo Hovi, der vor der Saison von Ligakonkurrent Union Fürstenwalde kam und auch schon beim Chemnitzer FC die Töppen schnürte, mit fünf Treffern. Aber auch der erst vor etwas mehr als einer Woche verpflichtete Enes Güc sorgte direkt für Schlagzeilen. Der auch von Carl Zeiss Jena umworbene Offensivspieler schaffte in zwei Kurzeinsätzen (31 und 21 Minuten) für sein neues Team gleich zwei Tore. Dazu rückt mit dem Bundesliga-erfahrenen Bernd Nehrig vermutlich eine weitere Option gegen Auerbach erstmals in den Kader. Der 34-Jährige hatte verletzungsbedingt Trainingsrückstand, ist nun aber wieder dran am Team und könnte seine Premiere für die "Himmelblauen" geben.

Benedetto Muzzicato, Trainer von Viktoria Berlin Bildrechte: imago images/Jan Huebner